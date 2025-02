Η πρώτη φορά που ο Σλοτ εκφράστηκε προς το KOP!

Δεν αντιδρά, είναι πάντα ήρεμος και συγκροτημένος, αλλά δεν γίνεται να μην… ξεφύγει! Αγχωτική ήταν η νίκη της Λίβερπουλ επί της Γουλβς και ο Άρνε Σλοτ έστειλε με τα… χέρια του, το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, στο KOP.

Μία μεγάλη, πλην όμως αγχωτική νίκη, πανηγύρισε η Λίβερπουλ απέναντι στη Γουλβς, στην 25η αγωνιστική, με τον Άρνε Σλοτ να γίνεται ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της ομάδας του, που συγκεντρώνει 60 βαθμούς στα «παρθενικά» του 25 ματς στο πρωτάθλημα, σε επίπεδο Premier League.

Γενικώς, ο μοναδικός που έχει συγκεντρώσει ίδιους ή περισσότερους βαθμούς σε ίδιο αριθμό παιχνιδιών, στην πρώτη του σεζόν, ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Είναι μεγάλο το επίτευγμα για τον Ολλανδό προπονητή, ο οποίος είδε την ομάδα του να επικρατεί με 2-1 και τη διαφορά με την Άρσεναλ να αποκαθίσταται στους επτά βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, λίγα λεπτά μετά το φινάλε του ματς, είδαμε για πρώτη φορά τον Σλοτ να στέλνει ένα μήνυμα προς το KOP. Πήγε, χειροκρότησε, χειροκροτήθηκε και ξαφνικά, ζήτησε από τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να φωνάξει! Πρόκειται για κάτι που κάνει πρώτη φορά, διότι προφανώς γνωρίζει πως βρισκόμαστε μόλις 13 παιχνίδια μακριά από την ολοκλήρωση της σεζόν…

First time we’ve seen Arne Slot this expressive to The Kop. He knows there’s a title to be won 🔴 pic.twitter.com/ZDuZOyGkNH