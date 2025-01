Ξεπέρασε τον Ανρί ο Σαλάχ!

Σπουδαίο βράδυ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ένα γκολ ακόμη με τη Λίβερπουλ και το απόλυτο… ρεκόρ για τον ίδιο στην Premier League! Ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί, είναι έβδομος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος και αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως το ίδιο το «Νησί» δύσκολα θα τον λησμονήσει!

Διότι με το γκολ που σημείωσε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην ομάδα του Κίραν ΜακΚένα, κατάφερε να πετύχει για 8η σερί χρονιά τουλάχιστον 23 γκολ με τους «κόκκινους» και παράλληλα, να ανέβει στα 19 τέρματα στην φετινή Premier League, τουλάχιστον δύο περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην κατηγορία.

Το σημαντικότερο όλων; Το γεγονός πως είναι πλέον, και με τη «βούλα» ο έβδομος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος, φτάνοντας τα 176 γκολ!

Ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί της Άρσεναλ, τον οποίο είχε ισοφαρίσει και θα είναι για πάντα, ένας «θρύλος» του κορυφαίου αθλήματος στην Αγγλία!

