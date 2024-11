Η πρώτη προπόνηση του Αμορίμ

Μπορεί να βρίσκεται στο Μάντσεστερ από την περασμένη Δευτέρα, να έχει συναντήσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί στο σύλλογο και να περιμένει φυσικά και τις επιστροφές των διεθνών, αλλά ο Ρούμπεν Αμορίμ έπρεπε να περιμένει μια ολόκληρη εβδομάδα για να βγει στο γήπεδο του Κάρινγκτον.

Η άδεια εργασίας του εκδόθηκε με την έναρξη της νέας εβδομάδας και το απόγευμα της 18ης του Νοέμβρη ο Αμορίμ έπιασε δουλειά.

Φυσικά περιμένει και την επιστροφή των διεθνών από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, αλλά η προετοιμασία για το ματς με την Ίπσουιτς στο Portman Road, ξεκίνησε!

Laying the foundations for his United vision 🧱🇾🇪#MUFC pic.twitter.com/3AUjiyNFe2