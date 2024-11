Ακόμη και στα 43 ο Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει να βάζει… Ζλατανιές!

Το καλοκαίρι του 2023 ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πήρε τη μεγάλη απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, με τη Μίλαν να είναι η τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ποτέ.

Ο Σουηδός όμως συνεχίζει να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και ακόμη στα 5Χ5 που παίζει, βγάζει αυτό το αστείρευτο ταλέντο που διαθέτει πετυχαίνοντας μυθικά γκολ.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Ιμπαΐμοβιτς με ένα τρομερό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ως σωστός «βασιλιάς» δεν το πανηγύρισε καν. Άλλωστε τόσα και τόσα υπέροχα γκολ έχει πετύχει, αυτό θα πανηγύριζε;

Even at the age of 43, Zlatan Ibrahimović has still got it.. 😮‍💨💨 pic.twitter.com/7DwtiPkX0x