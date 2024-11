Αναθάρρησε και ο Κριστιάνο για την αγαπημένη του Γιουνάιτεντ: «Εύχομαι ό,τι καλύτερο»

O CR7 το είδε ως... αυτοθυσία. Αποχώρησε από τη Γιουνάιτεντ στη δεύτερη θητεία του, φροντίζοντας να πει όλα όσα ήθελε, όσα έπρεπε και όσα θεώρησε ότι έπρεπε να βγουν στο φως για να καταλάβει ο κόσμος τι συνέβαινε στο εσωτερικό της ομάδας.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν μείνει πολύ πίσω σε αρκετά οργανωτικά και αγωνιστικά ζητήματα και ο CR7 τα έβγαλε όλα στη φόρα, με σκοπό να ρίξει φως πάνω τους και ν' αναγκάσει τους διοικούντες να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Με τον Τεν Χαγκ δεν συμφιλιώθηκε ποτέ, προφανώς και τον θεωρούσε ακατάλληλο για τον πάγκο του συλλόγου και τώρα που ο Ολλανδός απομακρύνθηκε από τη θέση του, προφανώς αναθάρρησε ο Κριστιάνο.

«Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα στον Αμορίν και την ομάδα» σχολίασε λίγο μετά το ματς της Πορτογαλίας με την Πολωνία για το Nations League, όπου έφτασε στα 910 γκολ καριέρας και σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι!

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I wish Man United and Rúben Amorim the best of luck in the world”. pic.twitter.com/Qejbx91uA5