Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υποδέχτηκαν τον Αμορίμ στο Κάρινγκτον - Τέλος ο Φαν Νίστελροϊ

Πάτησε Μάντσεστερ ο Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναλαμβάνει και επίσημα πλέον την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, έχοντας ως σκοπό να αναγεννήσει τον ιστορικό σύλλογο από την Αγγλία.

Ο Αμορίμ βρέθηκε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κάρινγκτον, με τους ανθρώπους της ομάδας να τον υποδέχονται.

Ο CEO της ομάδας, Ομάρ Μπεράντα, και ο αθλητικός διευθυντής, Νταν Άσγουορθ, υποδέχτηκαν τον 39χρονο, ο οποίος έχει 13 ημέρες μπροστά του μέχρι την επανεκκίνηση της Premier League. Ασφαλώς, θα πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η βίζα του ώστε επί της ουσίας να πιάσει και επίσημα δουλειά στους «κόκκινους διαβόλους».

Παράλληλα, ο σύλλογος γνωστοποίησε πως ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ αποτελεί παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο Ολλανδός καθοδήγησε την ομάδα σε 4 αναμετρήσεις, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία, μετά την αποχώρηση του Έρικ Τεν Χαγκ.

sportfm.gr

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



Thank you for your unwavering commitment to United ❤️#MUFC