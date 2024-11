Προπονητής επιτέθηκε σε παίκτη του που αποβλήθηκε

Στα... ύψη έφτασε το θερμόμετρο στο χθεσινό (8/11) παιχνίδι της Serie C ανάμεσα στην Τριεστίνα και την Τζάνα Ερμίνιο, όταν ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων, Ράιμοντ Κρόλις, δέχθηκε την απευθείας κόκκινη στο 34ο λεπτό και αποβλήθηκε.

Την στιγμή, λοιπόν, που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον προπονητή του σε έξαλλη κατάσταση, να σπρώχνει και ωρυόμενος να κρατάει από την φανέλα τον παίκτη!

Παρόλα αυτά, ο τελευταίος συγκράτησε την ψυχραιμία του και δεν έδωσε συνέχεια στο επεισόδιο...

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun