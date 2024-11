Σκληρή κριτική του Ανρί σε Εμπαπέ: «Να μάθει τη θέση του φορ, δεν μπορεί να παίξει χειρότερα από ό,τι τώρα»

Η Ρεαλ Μαδρίτης δέχθηκε ένα ακόμα δυνατό χαστούκι στην έδρας της, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μίλαν με 3-1 στο Μπερναμπέου. Ο Τιερί Ανρί ανέλυσε έναν από τους λόγους που οι Μαδριλένοι αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα, με τον θρύλο της Άρσεναλ να εστιάζει συγκεκριμένα στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Ανρί κατηγόρησε τον σταρ της "βασίλισσας" πως δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της θέσης του φορ, γεγονός που επηρεάζει την χημεία του με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου:

«Πάντα ο Μπέλιγχαμ προσπαθεί να τρέξει, προσπαθεί να κάνει την ομάδα να παίξει, τρέχει από πίσω από τους αμυντικούς, προσπαθεί να σπάσει τις αντίπαλες γραμμές. Νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή απογοήτευση. Το εννιάρι σου δεν κάνει κίνηση μπροστά και το 10άρι σου πηγαίνει.

Ξέρω ότι αυτό μπορεί να συμβεί μερικές φορές, αλλά όχι πάντα. Ξέρω ότι δεν είναι φορ και ότι ίσως αυτή η θέση δεν του αρέσει. Ο Εμπαπέ θα πρέπει να μάθει να παίζει ως φορ και να έχει την επιθυμία και τη θέληση να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας.

Θα καλυτερέψει - δεν μπορεί να παίξει χειρότερα από ότι τώρα. Δεν του ζητάμε να κρατήσει την μπάλα όπως ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος ήταν υπέροχος. Δεν του ζητάμε να πάρει την μπάλα και να ντριμπλάρει τους πάντες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια», εξήγησε ο Ανρί.

«Θα είναι δύσκολο για τον Κάρλο Αντσελότι να βρει έναν τρόπο ώστε όλοι αυτοί οι παίκτες να μπορούν να συνυπάρξουν»

