Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό - «Ηταν φυσιολογικό να συμβεί, με είχαν προειδοποιήσει»

Ο 32χρονος επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Σαουδικής Pro League, Αλ Χιλάλ το περασμένο καλοκαίρι σε μια συμφωνία που του αποφέρει 500.000 ευρώ την ημέρα, έχει περιοριστεί σε μόλις επτά εμφανίσεις για τη νέα του ομάδα.

Ενώ έπαιξε για τη Βραζιλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Ουρουγουάης πέρυσι, ο Βραζιλιάνος υπέστη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και του μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο, κάτι που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Μετά από συνολικά 369 ημέρες εκτός, ο πρώην εξτρέμ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε τελικά την επιστροφή του τον περασμένο μήνα, όταν αντικατέστησε τον Νασέρ Αλ Ντάουσαρι στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης στο AFC Champions League με την Αλ Αΐν.

Αλλά σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα και ο Νεϊμάρ φαίνεται έτοιμος να είναι ξανά στο περιθώριο, αφού τραυματίστηκε στον μηριαίο μηριαίο κατά τη διάρκεια της νίκης της Δευτέρας (05/11) επί της Εστεγλάλ Τεχεράνης (3-0).

The shot that injured Neymar today



🚨- From the method of injury:



After a sprint (muscle strain/tear)



At the level of the right hamstring



The duration of absence depends on the severity of the injury



🟢 - Best ​​case: 1-7 days

🔴- Worst case: 1-3 weeks#Neymar pic.twitter.com/AWKAj59Tyw