Πεπ για Αμορίν: «Θα τον δω την Τρίτη, όμως δεν θα του δώσω συμβουλές»!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα φροντίσει να συγχαρεί τον Ρούμπεν Αμορίν για την πρόσληψή του στη Γιουνάιτεντ, όταν τον συναντήσει την επόμενη εβδομάδα στο ταξίδι της Σίτι στη Λισαβόνα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο κατάλληλος για να δώσει συμβουλές στον Πορτογάλο!

Ο κόουτς των «πολιτών» εμφανίστηκε τρομερά ταπεινός όταν ρωτήθηκε αν θα φροντίσει να ενημερώσει τον Αμορίν για το αγγλικό πρωτάθλημα και τη Γιουνάιτεντ, αλλά μάλλον απλά έκανε τα «παιχνίδια» του.

«Όχι, δεν θα του μιλήσω, όχι γιατί βρίσκεται στον αντίπαλο, αλλά γιατί είμαι σίγουρος πως στη νέα του ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τον ενημερώσουν πιο σωστά» είπε ο Πεπ.

Παρ’ όλα αυτά, σχολίασε ότι: «Θα τον δω την Τρίτη και θα τον συγχαρώ».

Το ματς της Σπόρτινγκ με τη Σίτι για το Champions League θα είναι το προτελευταίο του Αμορίν στην τεχνική ηγεσία των «λιονταριών» της Λισαβόνας, προτού ταξιδέψει για το Μάντσεστερ.

