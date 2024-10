Το επιβεβαίωσε για Αμορίμ η Σπόρτινγκ!

Μόνο οι υπογραφές φαίνεται ότι λείπουν για να επισημοποιηθεί ο γάμος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Ρουμπέν Αμορίμ.

Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με επίσημο έγγραφο που κοινοποίησε στους μετόχους της ενημέρωσε ότι ο αγγλικός σύλλογος προτίθεται να πληρώσει την ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον είναι στο χέρι της να συμφωνήσει με τον Πορτογάλο τεχνικό για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Με άλλα λόγια, οι κόκκινοι διάβολοι έχουν πια στα χέρια τους την κατάσταση, αφού έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Αμορίμ, ο οποίος είναι πια με το 1,5 πόδι στο Ολντ Τράφορντ.

