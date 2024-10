Στον Εμιλιάνο Μαρτίνες για δεύτερη φορά το Yachine Trophy

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βραβεύτηκε με το Yachine Trophy.

Ο τρομερός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα αποτέλεσε έναν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της ομάδας του προς την έξοδο στο Champions League, οπως και στην κατάκτηση του Copa America με την Αργεντινή.

Έγινε έτσι ο πρώτος που κατακτά δις το εν λόγω βραβείο, από τότε που θεσπίστηκε, το 2019.

