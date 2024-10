Κορυφαία ομάδα η Ρεάλ στους άνδρες, η Μπαρτσελόνα στις γυναίκες

Η βραδιά της Χρυσής Μπάλας 2024 συνεχίστηκε με δύο ακόμη βραβεία. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς.

Ήταν εκείνη που πήρε το Champions League στον τελικό με την Ντόρτμουντ, ενώ σήκωσε και το ισπανικό πρωτάθλημα. Βέβαια, δεν υπήρξε κανείς εκπρόσωπός της να παραλάβει το βραβείο, μετά τα γεγονότα με τον Βινίσιους.

Το βραβείο της κορυφαίας ομάδας γυναικών, κατέκτησε η Μπαρτσελόνα. Οι μπλαουγκράνα κατέκτησαν το Champions League των γυναικών, όπως και το πρωτάθλημα της La Liga F.

Real Madrid is the Men Club of The Year!



