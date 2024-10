Ο Ζοσέ δεν το πίστευε ούτε στο ημίχρονο αυτό που είδε από τον Ονάνα!

Ο Πορτογάλος κόουτς της Φενέρμπαχτσε, μερικά λεπτά προτού αποβληθεί και παρακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Πέμπτης από την εξέδρα, αντίκρισε τον Ονάνα και δεν κρατήθηκε.

Έχοντας δει τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα να κάνει απίθανη διπλή επέμβαση κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, σίγουρα τον ρώτησε πώς το κατάφερε αυτό, με τους δυο τους φυσικά να γελούν και τον πορτιέρε της Γιουνάιτεντ να χαίρεται που κέρδισε τον θαυμασμό του Ζοσέ.

Jose Mourinho just had to have a chat with André Onana after that incredible double-save 🤣



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/ZURWPlpbPg