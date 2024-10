Σοκαριστικό τροχαίο για τον Μπονιφέις της Λεβερκούζεν

Τυχερός στη (μεγάλη) ατυχία του ο Βίκτορ Μπόνιφεις. Ο επιθετικός της Λεβερκούζεν ενεπλάκη σε ένα σοκαριστικό τροχαίο που διέλυσε τη μία πλευρά του αυτοκινήτου του, όμως ευτυχώς τη γλίτωσε μόνο με μικροτραυματισμούς.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει προκαλούν σοκ, καθώς η δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου του επιθετικού των πρωταθλητών Γερμανίας καταστράφηκε ολοσχερώς, όμως ευτυχώς δεν ήταν αυτή από την οποία οδηγούσε ο Νιγηριανός.

Mάλιστα, ο Μπονιφέις ανέβασε ένα ποστάρισμα στο «Χ» γράφοντας «ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος», θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός πως δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Victor boniface survived a ghastly car accident last night…. Thank God for life🥹🧎🏼‍♂️ 🙏 pic.twitter.com/fIJQYUE6Ej