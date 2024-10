Χαμός για ένα εισιτήριο στο Ρεάλ - Μπάρτσα: Πάνω από 1 εκατ. οπαδοί στην αναμονή!

Αν και η αναμέτρηση με τη Θέλτα είναι προτεραιότητα, στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί ήδη ενθουσιασμός για το Clasico που πλησιάζει (26/10) απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αυτή η αναμέτρηση έχει μεγάλη σημασία και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες θα «παλέψουν» όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για το «θρυλικό» αήττητο ρεκόρ που κατέχει η Μπαρτσελόνα, το οποίο η Ρεάλ επιδιώκει να σπάσει.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ ήδη σκέφτονται το Clasico και προσπαθούν να αποκτήσουν τα πολυπόθητα εισιτήρια. Η Ρεάλ άνοιξε την πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων την Παρασκευή το μεσημέρι, και η ανταπόκριση ήταν άμεση, με τους φιλάθλους να δημιουργούν πανικό στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ένα «μαγικό χαρτάκι».

Μάλιστα, η αναμονή στην πλατφόρμα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο χρήστες, αποδεικνύοντας την τρέλα που επικρατεί για το επερχόμενο Clasico μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Αυτή τη στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα και αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο Βίγκο. Αντίθετα, οι «μπλαουγκράνα» θα υποδεχτούν τη Σεβίλλη στη Βαρκελώνη, ελπίζοντας να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

❗️Almost 1.1 MILLION users are in queue to get tickets for Real Madrid vs Barcelona. pic.twitter.com/YRECiJ4HzK