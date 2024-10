Πογκμπά: «Δεν είμαι απατεώνας, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη για το τεστ ντόπινγκ»

Ο Πολ Πογκμπά μίλησε στο SKY SPORTS για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την περιπέτεια με το θετικό δείγμα σε έλεγχο ντόπινγκ, την απόφαση του CAS για μείωση της ποινής, τη στήριξη της γυναίκας του, ενώ τόνισε ότι έχει ευθύνη για ό,τι συνέβη.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να τεθώ σε αναστολή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχω πάρει ποτέ φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση και δεν το έκανα επίτηδες. Είμαι τίμιος άνθρωπος κι όχι απατεώνας. Μου αρέσει να κερδίζω δίκαια», είπε ο Γάλλος.

🗣️ "I'm a bad loser but I'm not a cheater"



In an exclusive interview with Sky Sports' Chief Reporter Kaveh Solhekol, Paul Pogba opens up on his ban from football. pic.twitter.com/k9DhwIf0xu