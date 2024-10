Η Φόρεστ παρουσίασε το νέο προπονητικό κέντρο – Επένδυση πολλών εκατομμυρίων

Χλοοτάπητες επιπέδου Premier League για τα προπονητικά γήπεδα, γυμναστήριο, κέντρο φυσιοθεραπείας, νέα, πολύ μεγάλη κουζίνα, ένα νέο τιμ από σεφ και διατροφολόγους, νέος εξοπλισμός για καφέ με Barista και πολλά άλλα.

Ο Νούνο Σάντο μάς ανοίγει τις πόρτες του νέου προπονητικού κέντρου της Νότιγχαμ Φόρεστ και οι άνθρωποι του κλαμπ καμαρώνουν για τις εγκαταστάσεις στις οποίες ζει η ομάδα και προετοιμάζεται για κάθε διαφορετική αγωνιστική πρόκληση που της παρουσιάζεται.

Σε ένα βίντεο μεγαλύτερο των 4 λεπτών και με το σύλλογο να τονίζει πως το αποτέλεσμα είναι επένδυση πολλών εκατομμυρίων από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η Φόρεστ παρουσιάζει το προπονητικό κέντρο που προκαλεί δέος...

Nottingham Forest is delighted to unveil the exciting transformation of the club’s Training Ground, following a multi-million-pound investment spearheaded by Forest owner, Evangelos Marinakis.