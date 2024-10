«Έχουν ξεκινήσει οι επαφές Τούχελ - FA για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας»!

Ο πρώην τεχνικός των Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ, φέρεται να συζητά ήδη με την FA για το ενδεχόμενο να συνάψουν συνεργασία και ν' αναλάβει τα «τρία λιοντάρια» από τον Νοέμβρη.

Ο υπηρεσιακός ομοσπονδιακός τεχνικός, Λι Κάρσλεϊ, αμέσως μετά την ήττα (2-1) από την Ελλάδα τόνισε πως η δική του συμφωνία με την Ομοσπονδία αφορά τρία camps και βάσει αυτού, μετά τα παιχνίδια του επόμενου μήνα θ' αποχωρήσει για να επιστρέψει - καλώς εχόντων των πραγμάτων - στο τμήμα των Ελπίδων.

Ο Τούχελ «έπαιζε» τους προηγούμενους μήνες για μια πιθανή επιστροφή στην Τσέλσι, οι «μπλε» βρήκαν τον Μαρέσκα και τώρα ο Γερμανός φαίνεται να έχει κερδίσει την εκτίμηση της FA για να βρεθεί στην άκρη του πάγκου στο «Γουέμπλεϊ».

🚨🚨| BREAKING: Thomas Tuchel is in NEGOTIATIONS for the role of England national team coach! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



