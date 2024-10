Ο Τεν Χαγκ μένει στο τιμόνι της Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports», ο Έρικ Τεν Χαγκ συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα , καθώς αποφασίστηκε να του δοθεί επιπλέον χρόνος στον πάγκο της ομάδας.

Παρόλο που οι Κόκκινοι διάβολοι διανύουν το χειρότερο ξεκίνημά τους από τη σεζόν 1989/90 και καταλαμβάνουν την 14η θέση στην Premier League, οι διοικούντες παραμένουν πεπεισμένοι για την ικανότητα του προπονητή τους.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (8/10), οι υπεύθυνοι της Γιουνάιτεντ εξέτασαν την κατάσταση της ομάδας, αλλά η απόφαση που ελήφθη δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Αντιθέτως, οι άνθρωποι του συλλόγου επιθυμούν να συνεχίσουν την πορεία τους υπό την καθοδήγηση του Ολλανδού τεχνικού.

Διαψεύδεται επίσης η φημολογία περί επαφών των Κόκκινων Διαβόλων με τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος είχε «ακουστεί» ως ο κύριος υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει.

Manchester United have not made an approach to Thomas Tuchel with Erik ten Hag on a brief holiday while the club's executive committee meet in London to discuss next steps. pic.twitter.com/iAhwVGqJAl