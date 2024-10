Το γκράφιτι για την επιστροφή της Άστον Βίλα στο Champions League

Η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου των Κομπανί και Κέιν και στο «Βίλα Παρκ» από την αρχή της εβδομάδας οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις.

Τα γκράφιτι με τους μεγάλους, ποδοσφαιρικούς πρωταγωνιστές των γηπέδων έχουν γίνει... must τα τελευταία χρόνια - ειδικά στο Μέρσεϊσαϊντ που έχει γίνει... ποδοσφαιρούπολη - και το Μπέρμιγχαμ αρχίζει να μπαίνει σε αυτή την τάση, λόγω και των «villans» που συμμετέχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Έπειτα και από συμφωνία με συγκεκριμένο όμιλο media, ιδιοκτήτης συγκεκριμένης κατοικίας παραχώρησε την μια πλευρά προς εκμετάλλευση, με γνωστό τηλεοπτικό δίκτυο να ετοιμάζει μια απόλυτα εντυπωσιακή τοιχογραφία ώστε να προμοτάρει και την κάλυψη των αναμετρήσεων της Βίλα στο Champions League.

A special mural for a special occasion 🖌️



Champions League nights are back at Villa Park! 💫



Only sport can do this. pic.twitter.com/0HtzhZSWTy