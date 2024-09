Η FIFA ανακοίνωσε τα 12 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία γνωστοποίησε τις έδρες που θα διεξαχθούν το επόμενο καλοκαίρι οι αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ από τις 15 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου, με την συμμετοχή 32 ομάδων, ενώ η έδρα του τελικού θα είναι το MetLife της Νέας Υόρκης.

Όπως ανακοίνωσε η FIFA, οι αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν σε 12 γήπεδα των ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε Ατλάντα, Σάρλοτ, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νάσβιλ, Ορλάντο, Φιλαδέλφεια, Σίατλ, Ουάσιντγκτον και Νέα Υόρκη.

FIFA announce the 12 stadiums that will be hosting the 2025 Club World Cup 🏟️



The final will be at MetLife on July 13. pic.twitter.com/nVxP9lIgeo