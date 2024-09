Διπλή επιστροφή ενόψει Πάλας για τη Γιουνάιτεντ

Διπλή επιστροφή ενόψει Κρίσταλ Πάλας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους Ράσμους Χόιλουντ και Μέισον Μάουντ να επιστρέφουν στις προπονήσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε τη σεζόν με αρκετά πλήγματα σε ότι αφορά τους τραυματισμούς, αλλά ο Έρικ τεν Χαγκ μπορεί να υπολογίζει σε μία διπλή επιστροφή ενόψει του παιχνιδιού με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Ολλανδός τεχνικός επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι τόσο ο Χόιλουντ όσο και ο Μάουντ έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις στο Κάρινγκτον μετά τη νίκη επί της Μπάρνσλεϊ (7-0).

Ο Δανός επιθετικός Ράσμους Χόιλουντ δεν έχει αγωνιστεί αυτή τη σεζόν αφού υπέστη πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους κατά την ήττα της Γιουνάιτεντ από την Άρσεναλ σε φιλικό προετοιμασίας στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο — τον ίδιο αγώνα στον οποίο ο θερινός μεταγραφικός απόκτημα αξίας £58,9 εκατομμυρίων, Λένι Γιόρο, υπέστη επίσης τραυματισμό στο πόδι που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση και τον έθεσε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες.

Ο Χόιλουντ αρχικά αναμενόταν να μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες, με τον 21χρονο να επιστρέφει νωρίτερα. Ο Μέισον Μάουντ δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει στη Γιουνάιτεντ από τότε που εντάχθηκε από την Τσέλσι σε μεταγραφή αξίας £55 εκατομμυρίων το περασμένο καλοκαίρι, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και έχει περιοριστεί σε μόλις 23 συνολικές εμφανίσεις.

Ξεκίνησε στους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν, στο Κομιούνιτι Σιλντ εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ και στις αναμετρήσεις της Πρέμιερ Λιγκ με τη Φούλαμ και τη Μπράιτον, αλλά αποχώρησε στο ημίχρονο στη νότια ακτή μετά από τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους.

Ο Μάουντ αργότερα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπέστη «μικρό μυϊκό πρόβλημα» και θα έχανε μερικά παιχνίδια.

Ωστόσο, όπως και ο Χόιλουντ, έχει πλέον επιστρέψει στις προπονήσεις, με τις επιλογές του τεν Χαγκ να φαίνονται περισσότερες του αγώνα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στην κορυφαία κατηγορία μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: (EXCLUSIVE COVERAGE) Mason Mount, Rasmus Hojlund of Manchester United in action during a first team training session at Carrington Training Ground on September 18, 2024 in Manchester, England. (Photo by Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)