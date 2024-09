Telegraph: Η Σίτι κινδυνεύει με αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις!

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Μάντσεστερ Σίτι από όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, αν κριθεί ένοχή για τις κατηγορίες που την βαραίνουν.

Στις 115 φτάνουν συνολικά οι παραβάσεις που βαραίνουν τους πρωταθλητές Αγγλίες και οι οποίες φέρονται να έχουν λάβει χώρα την 9ετία 2009-18.

Η ακρόαση για την πολύκροτη υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και οι Πολίτες κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα για να μάθουν τις πιθανές ποινές τους, εφόσον φυσικά κριθούν ένοχοι.

Ρεπορτάζ που προκαλεί αίσθηση πάντως από την "Telegraph", αναφέρει ότι η Σίτι θα μπορούσε να αποκλειστεί όχι μόνο από την Premier League, αλλά απ' όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, δηλαδή το Champions League, το FA Cup και το Carabao Cup, αν αποδειχτεί ότι πράγματι τέλεσε τις συγκκεριμένες παραβάσεις.

𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Man City could be expelled from all competitions, not just the Premier League

