Επίσημη η ανανέωση του Τζάκσον στην Τσέλσι μέχρι το 2033

Εξασφάλισε το μέλλον του στην Τσέλσι ο Νίκολας Τζάκσον, υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2033!

Μία απόφαση που δεδομένα έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, επισημοποιήθηκε από την Τσέλσι, με τους Λονδρέζους να ανακοινώνουν την ανανέωση του συμβολαίου τους με τον Νίκολας Τζάκσον, για τα επόμενα εννέα χρόνια!

Ο ίδιος δεν το σκέφτηκε πολύ, είπε άμεσα «ναι» και το θέμα «κλείδωσε» άμεσα και τυπικά! Τι σημαίνει αυτό; Πως 23άχρονος παίκτη μένει στο «Στάμφορντ Μπριτζ μέχρι και τα 32 του χρόνια!

🚨🔵 Official, confirmed. Nicolas Jackson signs new deal at Chelsea valid until June 2033.



“It feels great the club has confidence in me. I am working very hard. I am very happy to extend my contract and stay here for many years”, Nico says. pic.twitter.com/J7H13FZUMt