Δεν το κουνάει ρούπι ο Έρικσεν από τη Γιουνάιτεντ

Ο Κρίστιαν Έρικσεν δεν θα γίνει κάτοικος Άμστερνταμ καθώς ο ατζέντης του έσπευσε να βάλει «φρένο» στις όποιες πιθανότητες μετακίνησης στον Άγιαξ.

Ο ατζέντης του Κρίστιαν Έρικσεν, ξεκαθάρισε ότι ο διεθνής Δανός θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το όνομά του ακούστηκε έντονα αυτή την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο αλλά ο «Άιαντας» περνάει πολύ δύσκολες οικονομικά στιγμές και θα πρέπει πρώτα να… ξεφορτωθεί παίκτες πριν μπορέσει να προσελκύσει νέα κομμάτια για το παζλ του.

Μιλώντας στη «VI», ο ατζέντης του Έρικσεν ξεκαθάρισε ότι ο Δανός θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

🚨🔴 Christian Eriksen back to Ajax, the deal will NOT happen.



“We can stop these speculations”, his agent has told @TimvanDuijn14. pic.twitter.com/zljcR7fKCg