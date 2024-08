Στα «κόκκινα» ο Κιέζα, ανακοινώθηκε επίσημα από τη Λίβερπουλ

Ο Φεντερίκο Κιέζα είναι κι επίσημα παίκτης της Λίβερπουλ, με τον Ιταλό εξτρέμ να κάνει λόγο για όνειρο που έγινε πραγματικότητα και για μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές που του έρχονται στο μυαλό όταν ακούει το όνομα της νέας του ομάδας!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τον Φεντερίκο Κιέζα για τα επόμενα αρκετά χρόνια, όπως ανέφερε η επισημοποίηση της μεταγραφής από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής στο βίντεο της παρουσίασής του έκανε λόγο για όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, ενώ, τόνισε πως όποτε άκουγε το όνομα της νυν ομάδας του, σκεφτόταν συνεχώς σπουδαίες ποδοσφαιρικές βραδιές με τίτλους και με επιτυχίες.

«Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο ν' ακούσω το You'll never walk alone από 60.000 οπαδούς. Θα δώσω τα πάντα» ανέφερε!

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. 🙌🔴 #BenvenutoFederico