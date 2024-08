Φεύγει από την Άρσεναλ ο Ενκέτια αλλά μένει Λονδίνο

Παρελθόν από την Άρσεναλ αναμένεται να αποτελέσει ο Έντι Ενκέτια, με την Κρίσταλ Πάλας να γίνεται η νέα ομάδα του Άγγλου φορ. Θα αποδεχθούν την πρόταση των 25 εκατομμυρίων οι «κανονιέρηδες» και… κοιτάζουν για σέντερ φορ!

Τις τελευταίες του ώρες ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ φαίνεται πως διανύει ο Έντι Ενκέτια, ο οποίος αποχωρεί τελικά από τους «κανονιέρηδες», με προορισμό την Κρίσταλ Πάλας.

Το όνομά του συνδέθηκε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Μικέλ Αρτέτα ήθελε αρχικά να τον διατηρήσει στο ρόστερ του, αλλά ο παίκτης ήταν ανένδοτος.

Εν συνεχεία, προέκυψε η προοπτική της Κρίσταλ Πάλας και ο Ενκέτια αποδέχθηκε την πρόταση! Στα 25 εκατομμύρια η πώλησή του, πέντε ως μπόνους, αποχωρεί οριστικά από το Hale End, στο οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά!

ENGLAND.365gr

🚨 Arsenal expected to accept offer from Crystal Palace to sign Eddie Nketiah. Bid worth £25m + £5m adds - similar to deal Nottingham Forest had in place. #CPFC / #AFC in direct talks & no issue anticipated on personal terms for 25yo striker @TheAthleticFC https://t.co/RA68DtAM2W