Άστον Βίλα: «Δένει» τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρτίνες έως το 2029

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα παραμείνει στο ρόστερ της Άστον Βίλα μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Η Άστον Βίλα γνωρίζει πως έχει έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στον κόσμο αυτή την στιγμή. Έτσι, φρόντισε να τον «δέσει» για τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για πέντε ακόμη χρόνια. Ο Αργεντινός γκολκίπερ θα παραμείνει στο σύνολο του Ουνάι Έμερι μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜



Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1