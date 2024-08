Εκτός πλάνων της Τσέλσι Στέρλινγκ και Τσίλγουελ

Ραχίμ Στέρλινγκ και Μπεν Τσίλγουελ βρίσκονται εκτός πλάνων του Ένζο Μαρέσκα όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής της Τσέλσι.

Τίτλοι τέλους για Στέρλινγκ και Τσίλγουελ στην Τσέλσι; Ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχει εκφράσει την προτίμησή του να αποχωρήσει από την Τσέλσι με κανονική μεταγραφή, αφού έγινε σαφές ότι δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων του συλλόγου για το μέλλον.

Ο 29χρονος προπονήθηκε μακριά από την ομάδα την Τρίτη και την Τετάρτη, αφού του δόθηκαν μερικές ημέρες άδειας, ενώ και οι δύο πλευρές εξετάζουν τις επιλογές για την αποχώρησή του από το Στάμφορντ Μπριτζ. Η ομάδα του Λονδίνου φαίνεται πως προτιμάει να προχωρήσει σε δανεισμό.

Ο Στέρλινγκ ήταν δυσαρεστημένος με τον αποκλεισμό του από την αποστολή του Ένζο Μαρέσκα για τον αγώνα της Τσέλσι εναντίον της Σίτι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μια δήλωση εκ μέρους του Στέρλινγκ που δημοσιεύτηκε πριν από την έναρξη του αγώνα στο Στάμφορντ Μπριτζ, ανέφερε ότι επιζητούσε «σαφήνεια» σχετικά με το μέλλον του στον σύλλογο.

Ο Στέρλινγκ έκανε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν πριν ο Μαρέσκα ενισχύσει τις επιθετικές επιλογές του με τις μεταγραφές των Ζοάο Φέλιξ, Πέδρο Νέτο, Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ και Μάρκ Γκιουί (αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν λέω ότι ο Ραχίμ δεν είναι καλός παίκτης, αλλά προτιμώ διαφορετικούς τύπους εξτρέμ», δήλωσε ο Μαρέσκα σήμερα. «Προπονούνται χωριστά», πρόσθεσε σχετικά με τον Στέρλινγκ και τον Μπεν Τσίλγουελ, ο οποίος επίσης ανήκει στην ομάδα των παικτών που προπονείται μακριά από την πρώτη ομάδα.

🔵 Enzo Maresca: “Things can still happen in terms of new signings and outgoings. We will see”.



“It's not my job to think about contracts”.



“Players can have 20 year contracts, I don't care… I'm just here to make the right decisions for the team”. pic.twitter.com/p9x86TiW5e