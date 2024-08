Ο Γκιουντογκάν επιστρέφει στη Σίτι!

Ο Ιλκάι Γκιουντογκάν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Γερμανός πήρε την απόφασή του!

Μόλις μία σεζόν έμεινε μακριά από το Μάντσεστερ ο Ιλκάι Γκιουντογκάν. Ο Γερμανός μέσος επιστρέφει στη Μάντσεστερ Σίτι, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα.

Ο πρώην Γερμανός διεθνής θα υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με τη Σίτι αφού περάσει πρώτα από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

🚨🔵 Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.



Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.



Gündogan will leave Barça for FREE. pic.twitter.com/XqkDZlMEtk