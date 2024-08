Πανέτοιμος για Λονδίνο ο Φέλιξ: Απόλυτη συμφωνία Τσέλσι και Ατλέτικο, για... κανονική μεταγραφή!

Ο Ζοάο Φέλιξ έχει πει το «ναι», οι Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν έρθει σε απόλυτη συμφωνία και οι «μπλε» ετοιμάζονται για την επαναφορά του Πορτογάλου στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Είναι εδώ, επιστρέφει ξανά! Η συμφωνία είναι γεγονός ανάμεσα σε Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Ζοάο Φέλιξ παίρνει τις βαλίτσες του και πάει στο αεροδρόμιο για την πτήση με προορισμό το Λονδίνο!

Στη νέα εξέλιξη που μεταφέρουν Fabrizio Romano και David Ornstein, οι δύο εμπλεκόμενες ομάδες συμφώνησαν οριστικά και έχουμε… here we go!

Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι έχει δεχθεί επίσημη προσφορά 30 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νάπολι για τον Ρομέλου Λουκάκου και μόλις τελειώσει με την παραχώρηση του Βέλγου, θα σκεφτεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου τι θα κάνει με τον Οσιμέν.

🚨 Chelsea have reached an agreement with Atletico Madrid over permanent signing of Joao Felix. Personal terms already in place for 24yo Portugal international attacker to join #CFC from #Atleti on 6yr contract + option of additional 12mnths @TheAthleticFC https://t.co/nLvywVFR5L