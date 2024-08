ΒΙΝΤΕΟ: Ο ρέφερι Σαμ Μπάροτ στέρησε το γκολ της καριέρας του Εζέ στο Μπρέντφορντ-Πάλας

Αυτή είναι η Premier League. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Και προτού προλάβει να αντιληφθεί η Κρίσταλ Πάλας τι συνέβη με το γκολ του Έζε, βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Μπρέντφορντ!

Μετά το ακυρώθεν γκολ του Εζέ οι μέλισσες ξεδιπλώθηκαν υπέροχα, ο σέντερ φορ της ομάδας κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και με τρομερό πλασέ, έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία.

Ωστόσο, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ εξακολουθεί να έχει σοβαρά παράπονα για ό,τι συνέβη νωρίτερα. Διότι προηγήθηκε στο 26’, με ένα φοβερό φάουλ του Έζε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.

Ο διαιτητής Σαμ Μπάροτ ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη στον Έζε, μετά το φινάλε, λέγοντάς του πως πήρε λάθος απόφαση!

Why was this goal disallowed smh.



Absolutely brilliant free-kick by Eze 😮‍💨 pic.twitter.com/uAHIea2pYR