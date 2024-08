Η Μπαρτσελόνα κλείνει τον Ντάνι Όλμο με εξαετή συμφωνία!

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να πάρει τον Ντάνι Όλμο και οι εξελίξεις τρέχουν!

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο έξι χρόνων με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, που έπαιξε σούπερ στο Euro 2024 και βοήθησε την εθνική Ισπανίας να θριαμβεύσει.

Τώρα περιμένουν την απάντηση της Λειψίας στην δεύτερη και ανανεωμένη πρόταση που τους έχουν στείλει, αξίας 55 εκατ. ευρώ και επιπλέον 7 εκατ. που θα δοθούν αν πετύχει συγκεκριμένους στόχους.

Αν και αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι ενδιαφέρονται για τον Όλμο, εκείνος θέλει πολύ να παίξει για την Μπαρτσελόνα. Έτσι, το να τον δούμε στην ομάδα του Χάνσι Φλικ μοιάζει πια θέμα χρόνου, παρόλο που η Λειψία μέχρι τώρα φαίνεται λίγο αρνητική.

