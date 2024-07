Τι είπε ο Νούνιες πριν επιτεθεί και η ενδεχόμενη τιμωρία που… σοκάρει τη Λίβερπουλ!

Η επίθεση, το πιο καθαρό βίντεο που υπάρχει για το τι συνέβη μετά το Κολομβία – Ουρουγουάη, ο Ντάργουιν Νούνιες και μία ενδεχόμενη τιμωρία. Το χειρότερο δυνατό σενάριο για τη Λίβερπουλ…

Η Κολομβία έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Κόπα Αμέρικα απέναντι στην Αργεντινή, επικρατώντας με 1-0 της Ουρουγουάης σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και… ξύλο.

Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Όλα ξεκίνησαν κατά την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο, με φίλους της Κολομβίας να πετάνε μπουκάλια προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών της Ουρουγουάης.

Οι δύο πλευρές ήρθαν κοντά και οι φίλοι της Ουρουγουάης απαρτίζονταν κατά κύριο λόγο από τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών. Ο Ρόναλντ Αραούχο και ο Ντάργουιν Νούνιες είδαν τι συνέβαινε και ανέβηκαν στην εξέδρα.

Προτού επιτεθούν, παρουσιάζονται σε βίντεο να αναφέρουν πως ουδείς πρέπει να επιτίθεται σε οικογένειες. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και η εξέδρα μετατράπηκε σε… ρινγκ. Δεν μπορούσε κανένας να σταματήσει τον επιθετικό της Λίβερπουλ, που εξακολουθούσε να κινείται… μόνος του απέναντι στους Κολομβιανούς.

Ό,τι έγινε… έγινε, αλλά πλέον, στη Λίβερπουλ αναμένουν τι μέλλει γενέσθαι με την τιμωρία του ποδοσφαιριστή τους. Διότι είναι πάρα πολύ πιθανή και σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ενδέχεται να φτάσει μέχρι και στον αποκλεισμό, από κάθε αθλητική δραστηριότητα, για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά η Λίβερπουλ και ο Άρνε Σλοτ δεν θέλουν καν να το σκέφτονται. Απολύτως λογικό, θα ήταν ρεαλιστικά το χειρότερο δυνατό σενάριο, να χάσουν τον Ντάργουιν Νούνιες στην αρχή της σεζόν!

The clearest video of the events leading to the Darwin Nunez brawl.



The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.”



And then all hell breaks lose 💔pic.twitter.com/4Ig7MZkHdJ