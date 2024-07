Ο Μέσι έγινε ο μοναδικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου που οδηγεί εθνική ομάδα σε επτά τελικούς!

Συνήθεια που έγινε λατρεία έχει… καταντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βάζει σε μοναδικά ρεκόρ το όνομά του ο Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της «αλμπισέλεστε» βρήκε δίχτυα και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη με 2-0 επί του Καναδά, με την οποία το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι εξασφάλισε την παρουσία του στον δεύτερο τελικό του Copa America. Ο στόχος; Το τέταρτο συνεχόμενο τρόπαιο μετά το Copa America του 2021, το Finalissima το 2022 και το Παγκόσμιο Κύπελλο την ίδια χρονιά.

Παράλληλα, ο 37χρονος οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έκανε ένα ακόμη… τρομακτικό επίτευγμα δικό του, αφού με την εν λόγω πρόκριση έφτασε στους επτά (!) τελικούς με το εθνόσημο στο στήθος σε μεγάλη διοργάνωση.

Αριθμός… τρομακτικός, που ουδείς έχει φτάσει έως τώρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Μέσι θα έχει αγωνιστεί σε πέντε τελικούς Copa America (2007, 2015, 2016, 2021, 2024) και δύο Παγκοσμίου Κυπέλλου (2014, 2022) και ομολογουμένως μοιάζει αδύνατο να κάνει κανείς κάτι αντίστοιχο τα επόμενα χρόνια….

