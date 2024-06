Άγγλος, που είναι βασικός στο EURO, στη λίστα του Σλοτ!

Είναι στο EURO 2024, θα είναι βασικός, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Αγγλίας, αλλά και ένα «στοίχημα» για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο Μαρκ Γκέχι απασχολεί τις κορυφαίες ομάδες της Premier League και αισίως, η Λίβερπουλ προστέθηκε σε αυτές!

Είναι δεδομένη η πρόθεση της Λίβερπουλ να ενισχυθεί ως προς την ανασταλτική της λειτουργία και διαρκώς προκύπτουν περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και αναρίθμητα δημοσιεύματα Άγγλων, με φόντο τους «κόκκινους».

Ωστόσο, το τελευταίο που έκανε την εμφάνισή του, αφορά την πρόθεση του Άρνε Σλοτ να φέρει στο «Άνφιλντ» έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή, που αγωνίζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, στο EURO 2024.

Ο λόγος για τον Μαρκ Γκέχι, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη του εμφάνιση σε κορυφαίο τουρνουά, με την εθνική Αγγλίας. Ο στόπερ της Κρίσταλ Πάλας ήταν σταθερότατος όταν χρειάστηκε, απέναντι στην Σερβία, και ανεβάζει διαρκώς τις «μετοχές» του. Ενδιαφέρεται και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την περίπτωσή του, ενώ η Λίβερπουλ αναμένεται να παρακολουθεί τις εμφανίσεις του!

[🟢] NEW: Liverpool are one of the clubs closely monitoring Marc Guehi ahead of next season.



[@SamiMokbel81_DM] pic.twitter.com/u5nmXzjHuH