Στα χέρια του Μαρινάκη και επίσημα η Ρίο Άβε

Μετά τον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέκτησε επίσημα και την Ρίο Άβε.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, πλέον έγινε και επίσημο με τη Ρίο Άβε να περνά στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, η εταιρία του Μαρινάκη, RAH Sports Investments Limited, η οποία έχει έδρα την Κύπρο, απέκτησε το 80% των μετοχών του πορτογαλικού συλλόγου.

Από εκεί και πέρα, πάλι σύμφωνα με ρεπορτάζ, πρόεδρος θα αναλάβει ο Ισραηλινός, Μπόαζ Γιάκομπ Τοσάβ, ενώ ο Ντιόγκο ντε Αραούζο Πίντο Ριμπέιρο, ο οποίος έχει εργαστεί ως οικονομικός διευθυντής στην Γκιμαράες θα έχει τον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή.

Τέλος, η μέχρι πρότινος πρόεδρος του συλλόγου, Αλεξαντρίνα Κρουζ και ο αντιπρόεδρος Ενρίκε Μαΐα, θα συνεχίσουν απλά ως μέλη της διοίκησης της Ρίο Άβε.

OFICIAL | Rah Sports Investments Limited é a nova acionista maioritária de 80% da recém-criada SAD do Rio Ave 🟢



Trata-se de uma empresa criada a 25 de janeiro de 2024, com sede no Chipre e 100% controlada por Miltiades Marinakis, filho de Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos… pic.twitter.com/LegZFPrR7V