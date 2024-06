Απεβίωσε ο θρύλος της Άρσεναλ, Κέβιν Κάμπελ

Ο παλαίμαχος επιθετικός και σπουδαίο μέλος της ιστορίας των Άρσεναλ και Έβερτον, Κέβιν Κάμπελ, άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 54 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με αρρώστια...

Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ακόμα πιο σπουδαίος άνθρωπος.

Ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος που όποιος τον γνώριζε ή τον παρακολουθούσε, έκανε λόγο για έναν υπέροχο τύπο, γεμάτο αισιοδοξία, ευγένεια και σεβασμό προς όλους.

Το «Super Kev» ήταν το παρατσούκλι του, τόσο για τις ενέργειές του στο χορτάρι, όσο και για την ποιότητά ως άνθρωπος.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Άρσεναλ και χαρακτηριζόταν ένας από τους καλύτερους νεαρούς επιθετικούς καθώς έβγαινε στην επιφάνεια. Το ντεμπούτο του με το ανδρικό τμήμα το πραγματοποίησε το 1988.

Πέρασε από τις Λέιτον Όριεντ και Λέστερ ως δανεικός και βοήθησε τελικά τους «κανονιέρηδες» να πάρουν το πρωτάθλημα τη σεζόν 1990-1991.

Το 1993 πανηγύρισε το νταμπλ του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ, ενώ το 1994 ήταν μέλος της ομάδας που θριάμβευσε στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων με το 1-0 των Λονδρέζων κόντρα στην Πάρμα.

Έπαιξε στις Νότιγχαμ Φόρεστ και Τραμπζονσπόρ και το Μάρτιο του 1999 βρέθηκε στην Έβερτον. Στα τελευταία 8 παιχνίδια εκείνης της σεζόν πέτυχε 9 τέρματα και συνείσφερε τρομερά στην αποφυγή του υποβιβασμού.

Η μετακίνησή του έγινε μόνιμη στο «Γκούντισον Παρκ», όπου παρέμεινε για πέντε σεζόν, προτού ολοκληρώσει την καριέρα του με θητείες στις Γουέστ Μπρομ και Κάρντιφ.

Σκόραρε 148 φορές σε 542 εμφανίσεις στην ποδοσφαιρική του καριέρα και έπειτα εργάστηκε ως σχολιαστής αγώνων.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr