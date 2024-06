Έκανε πάρτι η Αλμπισελέστε

Η εθνική Αργεντινής έδωσε το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας πριν την έναρξη του Copa America, με τους Λιονέλ Μέσι και Λαουτάρο Μαρτίνες να έχουν κέφια κόντρα στη Γουατεμάλα και το σκορ να σταματάει στο 4-1.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε η παγκόσμια πρωταθλήτρια, εθνική Αργεντινής, τα φιλικά προετοιμασίας της εν όψει την έναρξης των υποχρεώσεών της στο Copa America, με το πρώτο της ματς να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/6, 03:00) κόντρα στον Καναδά.

Η Αλμπισελέστε στο τελευταίο της φιλικό κέρδισε με 4-1 τη Γουατεμάλα σαν σε προπόνηση, με τους Λιονέλ Μέσι και Λαουτάρο Μαρτίνες να βρίσκονται σε μεγάλη μέρα, καθώς ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ ο αρχηγός της Ίντερ σημείωσε δύο τέρματα.

Highlight της βραδιάς ήταν το τρίτο τέρμα της Αργεντινής. Ο Φερνάντες πέρασε μία μαγική μπαλιά στην πλάτης της άμυνας της Γουατεμάλα, βρήκε τον Μέσι που είχε κινηθεί στον χώρο, ο οποίος έκοψε για τον Μαρτίνες που βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο ματς.

Lautaro finishes off a lovely move from Argentina 🎨



Watch Argentina vs. Guatemala on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/orkr5fjFJl — B/R Football (@brfootball) June 15, 2024

The easiest goal Leo Messi will ever score 🙃



Watch Argentina vs. Guatemala on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/NbQokeYY9F — B/R Football (@brfootball) June 15, 2024

The easiest goal Leo Messi will ever score 🙃



Watch Argentina vs. Guatemala on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/NbQokeYY9F — B/R Football (@brfootball) June 15, 2024

sport24.gr