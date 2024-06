Προχωράει το θέμα μεταγραφής του Παυλίδη

Η Μπενφίκα προχωράει τη μεταγραφή του Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του από την Άλκμααρ.

Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια για ένα ποσό της τάξεως των 17 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμύρια τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Benfica e AZ sono in trattative avanzate per Vangelis Pavlidis.



L’offerta del club portoghese è di 17 milioni + 2 di bonus e la distanza tra le parti è minima. Si lavora per la chiusura.



L’attaccante greco ha già dato la sua disponibilità al trasferimento.