Πάνω από 550.000 φίλοι της Ρεάλ στους δρόμους της Μαδρίτης για το 15ο!

Αντσελότι και ποδοσφαιριστές επέστρεψαν θριαμβευτές από το Γουέμπλεϊ και γνώρισαν απίστευτη αποθέωση

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, μια μέρα αφότου η Ρεάλ κατέκτησε το 15ο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League της ιστορίας της.

Ο Κάρλο Αντσελότι και οι ποδοσφαιριστές του ανέβηκαν στο ανοιχτό πούλμαν, για την παρέλαση στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας, και, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, τους πρωταθλητές Ευρώπης αποθέωσαν πάνω από 550.000 φίλοι της Ρεάλ.

Η αρχή έγινε από την Πουέρτα ντελ Σολ και το κτίριο Ρεάλ Κάσα ντε Κορέος, της έδρα της κυβέρνησης της κοινότητας της Μαδρίτης. Εκεί, ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ πήρε τον λόγο για να πει πως "στο Γουέμπλεϊ γράψαμε ιστορία ξανά. Το κλαμπ είναι παγκόσμιο, αλλά η Μαδρίτη είναι το ξεκίνημά μας. Γεννηθήκαμε εδώ. Αγαπητοί παίκτες, μας δώσατε χαρά που δεν θα την ξεχάσουμε. Νάτσο, Καρβαχάλ, Μόντριτς σας ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι κάνατε εντός και εκτός γηπέδου. Τόνι Κρόος, σε ευχαριστούμε".

Στη συνέχεια, οι παίκτες μαζί με το τρόπαιο του Champions League βγήκαν στην Πουέρτα ντελ Σολ, εκεί όπου αποθεώθηκαν από τους χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν στην πλατεία.

Ακολούθησε στάση στο Δημαρχείο, εκεί όπου τους υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αλμέιδα, ενώ δέχθηκαν το pasillo από τους οπαδούς, που ήταν παρόντες.

Το ανοιχτό πούλμαν με τους Πρωταθλητές Ευρώπης κατευθύνθηκε στην Πλατεία Θιμπέλες, με το πάρτι να ξεκινάει για τα καλά και τον Κάρλο Αντσελότι να ποζάρει, ξανά, με το πούρο του.

Καρβαχάλ και Νάτσο έδιναν τον τόνο, για τους πανηγυρισμούς, οι οπαδοί της Ρεάλ φώναζαν "Βινίσιους, Χρυσή Μπάλα" και υπήρξε μεγάλη συγκίνηση όταν πήρε το μικρόφωνο ο Τόνι Κρόος.

Το άγαλμα, στην Πλατεία Θιμπέλες, τυλίχθηκε με κασκόλ και σημαία της Ρεάλ, οι Νάτσο και Μόντριτς σήκωσαν την κούπα, με τους οπαδούς της ομάδας να παρακολουθούν εκστασιασμένοι.

Η συνέχεια του πάρτι δόθηκε στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", εκεί όπου είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες, που έδειχναν highlights των τελικών που έφεραν τα 15 τρόπαια στη Ρεάλ. Οι οπαδοί φώναζαν "Campeones, Campeones" , ο Αντσελότι έκανε πρώτος την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο και ένας, ένας οι παίκτες και το τιμ, για να αποθεωθούν από τον κόσμο.

THE SANTIAGO BERNABEU TONIGHT!



THIS IS INSANE! 🤯 pic.twitter.com/EKfHQRYckN