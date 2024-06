Υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης και ανακοινώνεται ο Μπαπέ!

Θέμα ημερών, αν όχι ωρών, είναι η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε μεν την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά όχι και την ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του.

Αυτή, φυσικά, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ο Μπαπέ έχει πάρει αυτή την απόφαση από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν έγινε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στο Παρίσι.

Όπως σημειώνει, μάλιστα, ο Ρομάνο η συμφωνία ανάμεσα στη «βασίλισσα» και στον ποδοσφαιριστή έχει ολοκληρωθεί, το συμβόλαιο έχει υπογραφεί και μένει πια η ανακοίνωση.

Αυτή αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες, αφού η Ρεάλ... ξεμπέρδεψε με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της με την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK