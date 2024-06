Χάος, «ντου» και τουλάχιστον 53 συλλήψεις στον τελικό του Champions League

Τα μέτρα ασφαλείας στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» αποδείχτηκαν ανεπαρκή. Τουλάχιστον 53 συλλήψεις.

Το παραλίγο τραγικό πάθημα του τελικό του Euro πριν τρία χρόνια στο Λονδίνο φαίνεται πως δεν έγινε μάθημα για τις αγγλικές αρχές. Στον τελικό του Champions League στο «Γουέμπλεϊ» σημειώθηκαν αρκετά παρατράγουδα και τα μέτρα ασφαλείας αποδείχτηκαν ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 53 συλλήψεις.

Κατ’ αρχάς, πριν τη σέντρα υπήρξε απόπειρα από δεκάδες οπαδούς να κάνουν εισβολή χωρίς εισιτήρια, η οποία αποκρούστηκε χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Ωστόσο με την ολοκλήρωση του αγώνα και εν όψει της απονομής, ένας μεγάλος αριθμός οπαδών κατάφεραν και εισέβαλαν δια της βίας στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια. Εκεί υπήρξαν συμπλοκές με την αστυνομία και έγιναν αρκετές συλλήψεις.

Ακόμη και στη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο, δεν κύλησαν όλα ομαλά, καθώς στα πρώτα λεπτά είχαμε διακοπή του αγώνα για εισβολή ατόμων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου οι φίλοι της Ντόρτμουντ άναψαν δεκάδες πυρσούς που-άγνωστο πώς-κατάφεραν να περάσουν στις κερκίδες.

Όλα αυτά παρότι είχαν επιστρατευτεί πάνω από 2.000 αστυνομικοί για την περιφρούρηση του τελικού.

Loads of Real Madrid fans without tickets, entering Wembley Stadium after the game ended. 😮 pic.twitter.com/9jnmxJTAr9