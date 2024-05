Το «αντίο» του Σέρχιο Ράμος στη Σεβίλλη: «Θα βρίσκεστε για πάντα στην καρδιά μου»

Στο τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης, αγωνίστηκε το βράδυ της Κυριακής και στην αναμέτρηση των Ανδαλουσιανών με την Μπαρτσελόνα, ο Σέρχιο Ράμος!

Ο 38χρονος αμυντικός τον περασμένο Σεπτέμβριο επέστρεψε στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, καταφέρνοντας να ανταπεξέλθει και να πραγματοποιήσει 37 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν!

Ωστόσο, δεν αναμένεται να παραμείνει στους Ανδαλουσιανούς και τη νέα σεζόν, αποχαιρετώντας τους οπαδούς της ομάδας μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media μετά την αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα» για την τελευταία αγωνιστική της φετινής La Liga!

«Μία περίπλοκη, αλλά και πολύ ιδιαίτερη σεζόν, φτάνει στο τέλος της για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την άνευ όρων αγάπη και υποστήριξή σας, sevillistas. Θα βρίσκεστε για πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρχιο Ράμος, ολοκληρώνοντας έτσι τη δεύτερη θητεία του στη Σεβίλλη!

Llega a su fin una temporada complicada, pero muy especial para mí. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional, sevillistas. Os llevo en mi corazón. 🤍❤️

A complicated but very special season for me comes to an end. Thank you very much for your love and… pic.twitter.com/j2HGJu1Ge2