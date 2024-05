Ομπαμεγιάνγκ ο κορυφαίος του φετινού Europa League!

Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του φετινού Europa League ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ!

Ο 34χρονος επιθετικός ήταν πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή πορεία της Μαρσέιγ μέχρι τα ημιτελικά, πετυχαίνοντας 10 γκολ σε 11 παιχνίδια και κατάφερε να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος!

Ο Γκαμπονέζος ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν ως ο πρώτος σκόρερ του φετινού Europa League, μοιράζοντας και 3 ασίστ, ενώ παράλληλα ξεπέρασε τον Ρανταμέλ Φαλκάο ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης!

⚽️ 10 goals in Marseille's run to the semi-finals 👏



Aubameyang is the 2023/24 #UEL Player of the Season 🏅