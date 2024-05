Όλες οι τηλεοράσεις είχαν τον Κλοπ κι όχι τη Σίτι!

Είναι φοβερό να πετυχαίνεις κάτι που ποτέ ξανά δεν έχει καταγραφεί και ίσως να μην καταγραφεί και ποτέ στο μέλλον, αλλά ο κόσμος να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για κάτι άλλο. Και αυτό συνέβη με τον Πεπ και τον Κλοπ, αφού οι μετρήσεις τηλεθέασης έδειξαν πως το κοινό προτίμησε να συνδεθεί με το «Άνφιλντ» κι όχι με τη γιορτή της Σίτι!

Ο Κλοπ αφήνει μεγάλο κενό στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα με την αποχώρησή του από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ έπειτα από περίπου εννέα χρόνια.

Ο Γερμανός έκλεισε τον κύκλο του στην κόκκινη πλευρά του λιμανιού, αποθεώθηκε, έκλεισε ραντεβού με τον κόσμο στο Kop για τα μεγάλα παιχνίδια του μέλλοντος και κέρδισε την προτίμηση των τηλεθεατών.

Όσο κι αν η Σίτι του Πεπ πέτυχε το 4x4 στις κατακτήσεις της Πρέμιερ, κάτι που ποτέ ξανά καμία άλλη ομάδα δεν είχε κάνει, το 61% των θεατών από τους τηλεοπτικούς δέκτες επέλεξε να παρακολουθήσει τις τελευταίες στιγμές του Γερμανού στο «Άνφιλντ».

Το 23% των τηλεθεατών ήταν συντονισμένο στο ματς της Σίτι και το υπόλοιπο 16% προτίμησε κάτι άλλο.

🚨According to sources at Sky Sport 61% viewers were watching Klopp's farewell, 23% were watching MCFC title celebrations, and the rest 16% other channels/competitions 🤓 pic.twitter.com/JkBheWbr7g