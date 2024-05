Η τελευταία ομιλία του Κλοπ στα αποδυτήρια: «Θέλω να πω ότι σας αγαπώ»

Η Κυριακή (19/5) ήταν συγκινητική για την Λίβερπουλ. Οι Reds αποχαιρέτησαν τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος με τη σειρά του αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια και μάλιστα εξομολογήθηκε την αγάπη του προς αυτούς.

"Θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ. Το ποδόσφαιρο που μπορείτε να παίξετε είναι απίστευτο, δεν μπορώ να περιμένω. Να σας βλέπω να εξελίσσεστε, να κάνετε τα επόμενα βήματα. Δεν ξέρω καν ακόμα ποιος έγινε πρωταθλητής, η Σίτι; Ο μόνος που τους έχει σταματήσει είμαστε εμείς και μπορείτε να το κάνετε ξανά.

Το είπα σήμερα το πρωί, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε 'αυτό δεν είναι αρκετό', σας λέω ότι δεν έχουν ιδέα για το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσατε να τα είχατε καταφέρει καλύτερα σε στιγμές; Ναι. Φυσικά, αυτό είναι πάντα δυνατό.

Αλλά τα πήγατε καλύτερα από ό,τι συνήθως μπορεί να περιμένει κανείς; Ναι. Επειδή χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ξαναγίνετε κορυφαία ομάδα, και το κάνατε αυτό έτσι και γι' αυτό οι προσδοκίες ανεβαίνουν και μετά δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε τον ρυθμό, αυτό είναι λίγο το πρόβλημα".

