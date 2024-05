Συγκλονιστικές εικόνες: Η αποθεωτική υποδοχή στο πούλμαν της Λίβερπουλ για το «αντίο» του Κλοπ!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δημιούργησαν συγκλονιστική ατμόσφαιρα υποδεχόμενοι το πούλμαν της ομάδας έξω από το «Άνφιλντ», πριν το τελευταίο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των «ρεντς».

Μπορεί η Λίβερπουλ να μην διεκδικεί πλέον πρωτάθλημα, ωστόσο έξω από το «Άνφιλντ» γίνεται ένας χαμός που μόνο με... ματς τίτλου μπορεί να συγκριθεί. Και αυτό γιατί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γουλβς θα είναι η τελευταία του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ομάδας.

Φυσικά, οι οπαδοί των «ρεντς» περίμεναν το πούλμαν της ομάδας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές συγκλονιστικής αποθέωσης, οι οποίες αποδεικνύουν πως αυτό που έχτισε ο Γερμανός τα τελευταία 9 χρόνια είναι κάτι παραπάνω από τους τίτλους και τις επιτυχίες.

Δείτε βίντεο:

Liverpool arrive at Anfield ahead of Jurgen Klopp's last game 🚌🔴 pic.twitter.com/eamtnNbq61