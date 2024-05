Σκληρά λόγια : «Ας του πουν να σταματήσει, το ποδόσφαιρο τον έχει αφήσει»

Σκληρά λόγια του Τζέιμι Κάραγκερ κατά του Κασεμίρο μετά την βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 από την Κρίσταλ Πάλας.

Μία από τις χειρότερες χρονιές της ιστορίας της διανύει η Γιουνάιτεντ, η οποία το μόνο που χρειαζόταν το βράδυ της Δευτέρας στο «Σέλχαρστ Παρκ» ήταν να νικήσει την Κρίσταλ Πάλας που έπαιζε μόνο για το γόητρό της.

Ωστόσο, οι «αδιάφοροι» Λονδρέζοι διέσυραν τους «κόκκινους διαβόλους» με το εμφατικό 4-0, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο των αντιπάλων τους για την έξοδο στην Ευρώπη.

Από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ ήταν ο Κασεμίρο, ο οποίος έκανε πολύ κακή εμφάνιση και μετά το παιχνίδι τα... άκουσε από τον παλαίμαχο άσο.

«Είπα στο ημίχρονο ότι πρέπει ο Τεν Χαγκ να βγάλει τον Κασεμίρο. Ξέρω ότι έχει παιδιά στον πάγκο, αλλά νομίζω ότι ο Κασεμίρο θα πρέπει να γνωρίζει ο ίδιος απόψε ως έμπειρος παίκτης ότι θα πρέπει να έχει μόνο άλλα τρία παιχνίδια στο κορυφαίο επίπεδο. Τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και τον τελικό του FA. Και πρέπει να σκεφτεί "πρέπει να πάω στο MLS ή στη Σαουδική Αραβία.

Γερνάει, οι άνθρωποι γύρω του πρέπει να του πουν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Βλέπουμε έναν από τους σπουδαιότερους της σύγχρονης εποχής να παίζει σε μια από τις καλύτερες μεσαίες γραμμές που έχουμε δει και που κυριάρχησε στην Ευρώπη. Αυτός που κρατούσε, ο Κρόος στη μία πλευρά ο Μόντριτς ήταν από τους καλύτερους μέσους. Θα μπορούσε εύκολα να κοντράρει τη μεαία γραμμή της Μπαρτσελόνα που όλοι αγαπήσαμε με τους Μπουσκέτς, Τσάβι και Ινιέστα» είπε ο Κάραγκερ και συνέχισε:

«Ήταν σπουδαίος, δεν είμαι ούτε κατά διάνοια στο επίπεδο αυτού που έχει πετύχει αυτός ο άνθρωπος. Τσάμπιονς Λιγκ, να παίζει με τη Βραζιλία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά πάντα θυμάμαι κάτι όταν αποσύρθηκα κι εγώ, υπήρχε ένα ρητό που πάντα θυμάμαι ως ποδοσφαιριστής, "αφήστε το ποδόσφαιρο πριν σας αφήσει το ποδόσφαιρο". Το ποδόσφαιρο τον άφησε σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, πρέπει να σταματήσει από το επίπεδο ποδοσφαίρου και να πάει αλλού».

"He needs to call it a day at this level of football and move."@Carra23 believes Casemiro should be going to the MLS or Saudi after this season. pic.twitter.com/kHCGe8sUHq